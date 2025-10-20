أثارت الجدل في الجونة بفساتين جريئة ومكشوفة.. من هي جويل مردينيان؟

خطفت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان الأنظار بإطلالتها الجريئة خلال حضورها حفل افتتاح واليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وأطلت جويل في افتتاح مهرجان الجونة بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأخضر اللامع، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

أما تألقت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة بفستان جريء باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغير باللون الذهبي.

وفي هذا الصدد نرصد لكم أبرز معلومات عن خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-الجنسية: لبنانية.

-عملت مقدمة برامج تلفزيونية.

-ولدت في 27 نوفمبر 1977.

-ولدت في بيروت.

-تبلغ من العمر 48 عاما.

-يتابعها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أكثر من 21 مليون متابع.

-تشارك دائما متابعيها على حسابها الرسمي إنستجرام حياتها اليومية.

-تهتم بمجال الموضة والأزياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

-تزوجت من كمال قدورة.

-تمتلك سلسلة مراكز تجميل خاصة بها تحمل اسم "Clinica Joelle".

-أنجبت من زوجها 3 أبناء.

-تعرضت جويل 3 مرات للسرقة، وآخرهم سرقة منزلها في جنوب فرنسا.

-قدمت برنامج "Joelle" على قناة MBC.

