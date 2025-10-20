السر في لون الفستان.. من هي ملكة الريد كاربت مهرجان الجونة؟

تصوير- علاء أحمد

في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 8، حرصت نجمات الفن على الظهور بأبهى إطلالة وخطف الأنظار وعدسات الكاميرا والمصورين، سواء بتصميمات الفساتين الساحرة أو البسيطة أو الجريئة.

ومن بين كل الإطلالات، هناك إطلالة خطفت الأنظار لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت".

نستعرض لكم في هذا التقرير ملكة "ريد كاربت" في اليوم الثالث لمهرجان الجونة، وفق ما ذكرته مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

قالت مصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة " يسرا " هي التي تستحق هذا اللقب خلال اليوم الثالث من المهرجان.

وأوضحت مصممة الازياء إن يسرا ظهرت بإطلالة حيوية من تصميم مصمم الأزياء رامي العلي.

وأضافت زينب الفستان مصنوع من الشيفون، مما أضفى على الإطلالة انسيابية وجاذبية.

وأشارت أن قصة الفستان عند منطقة الصدر واللون موفقين للغاية وأبرز قوامها.

وتابعت زينب إن اختيار المجوهرات والمكياج والحقيبة والشعر كانوا موفقين للغاية.

