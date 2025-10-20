فساتين ضيقة وبقصة الميرميد.. 15 صورة لنجمات تألقن في مهرجان الجونة

السر في لون الفستان.. من هي ملكة الريد كاربت مهرجان الجونة؟

أثارت الجدل في الجونة بفساتين جريئة ومكشوفة.. من هي جويل مردينيان؟

تصوير- علاء أحمد

على مدار 3 أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، خطفت النجمات الأنظار بإطلالتهن، غير إن بعض النجمات اعتمدن الظهور بفساتين بقصة "الميرميد".

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم فساتين بقصة "الميرميد" في مهرجان الجونة السينمائي.

مي سليم

لفتت الفنانة مي سليم الأنظار بفستان طويل بتصميم "حورية البحر"، تميز بتطريزات ونقوشات أنيقة، واختارت مكياجا قويا بألوان ترابية، وتركت شعرها بطريقة ناعمة منسدلة على الكتفين، وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة مكونة من أقراط، وخاتم.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة كلاسيكية جذابة، مرتدية فستانا أسود بقصة "الميرميد" تميز بتصميم جريء من دون بطانة على أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر مرفوعة.

درة

أطلت الفنانة درة بفستان وردي طويل من دون أكمام وبتصميم "كب"، اختارت له مكياجا ناعما بأحمر شفاه بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

بسنت شوقي

تميزت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة جريئة من خلال فستان طويل بلون أخضر فوسفوري لامع، مزين بتطريزات بارزة. اعتمدت مكياجا هادئا بألوان النيود، مع شعر منسدل على الجانبين.

تارا عماد

اختارت الفنانة تارا عماد إطلالة راقية بفستان طويل بلون البيج بتصميم "ميرميد"، مطرز بالكامل باللآلئ والكريستالات، ورفعت شعرها للأعلى بطريقة أنيقة، وأكملت الإطلالة بمجوهرات فاخرة مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.

جميلة عوض

أطلت الفنانة جميلة عوض بفستان طويل ضيق بلون رصاصي، تميّز بتفاصيل تطريز فضي عند منطقة الخصر أبرزت قوامها. اختارت تسريحة شعر منسدل على الجانبين، ومكياجًا ناعمًا أضفى لمسة أنثوية رقيقة على الإطلالة.

اقرأ أيضا:

إطلالتان ساحرتان لدرة بتوقيع خبيرة التجميل منى جمال في مهرجان الجونة

63 ألف.. جزمة حمراء تثير الجدل في رابع أيام مهرجان الجونة

مايا دياب دون بطانة ومنة شلبي بفستان شفاف.. أجرأ إطلالات مهرجان الجونة

"الفستان ولا غلطة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة نيللي كريم في مهرجان الجونة



أسماء جلال جريئة وأروي جودة بفستان قصير.. 25 إطلالة للنجمات في الجونة





