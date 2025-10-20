إعلان

فساتين ضيقة وبقصة الميرميد.. 15 صورة لنجمات تألقن في مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

03:00 م 20/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مي سليم في مهرجان الجونة
  • عرض 15 صورة
    مي سليم تخطف الأنظار على ريد كاربت الجونة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    لفتت الفنانة مي سليم الأنظار بفستان طويل بتصميم "حورية البحر"،
  • عرض 15 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 15 صورة
    ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة جذابة
  • عرض 15 صورة
    أطلت الفنانة درة بفستان وردي طويل من دون أكمام وبتصميم "كب"
  • عرض 15 صورة
    درة
  • عرض 15 صورة
    درة على ريد كاربت الجونة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 15 صورة
    بسنت شوقي بفستان بقصة حورية البحر
  • عرض 15 صورة
    تارا عماد
  • عرض 15 صورة
    تارا عماد بفستان بقصة الميرميد
  • عرض 15 صورة
    الفنانة جميلة عوض وزوجها
  • عرض 15 صورة
    جميلة عوض وزوجها على الريد كاربت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد

على مدار 3 أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، خطفت النجمات الأنظار بإطلالتهن، غير إن بعض النجمات اعتمدن الظهور بفساتين بقصة "الميرميد".

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم فساتين بقصة "الميرميد" في مهرجان الجونة السينمائي.

مي سليم

لفتت الفنانة مي سليم الأنظار بفستان طويل بتصميم "حورية البحر"، تميز بتطريزات ونقوشات أنيقة، واختارت مكياجا قويا بألوان ترابية، وتركت شعرها بطريقة ناعمة منسدلة على الكتفين، وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة مكونة من أقراط، وخاتم.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة كلاسيكية جذابة، مرتدية فستانا أسود بقصة "الميرميد" تميز بتصميم جريء من دون بطانة على أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر مرفوعة.

درة

أطلت الفنانة درة بفستان وردي طويل من دون أكمام وبتصميم "كب"، اختارت له مكياجا ناعما بأحمر شفاه بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

بسنت شوقي

تميزت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة جريئة من خلال فستان طويل بلون أخضر فوسفوري لامع، مزين بتطريزات بارزة. اعتمدت مكياجا هادئا بألوان النيود، مع شعر منسدل على الجانبين.

تارا عماد

اختارت الفنانة تارا عماد إطلالة راقية بفستان طويل بلون البيج بتصميم "ميرميد"، مطرز بالكامل باللآلئ والكريستالات، ورفعت شعرها للأعلى بطريقة أنيقة، وأكملت الإطلالة بمجوهرات فاخرة مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.

جميلة عوض

أطلت الفنانة جميلة عوض بفستان طويل ضيق بلون رصاصي، تميّز بتفاصيل تطريز فضي عند منطقة الخصر أبرزت قوامها. اختارت تسريحة شعر منسدل على الجانبين، ومكياجًا ناعمًا أضفى لمسة أنثوية رقيقة على الإطلالة.

اقرأ أيضا:

إطلالتان ساحرتان لدرة بتوقيع خبيرة التجميل منى جمال في مهرجان الجونة

63 ألف.. جزمة حمراء تثير الجدل في رابع أيام مهرجان الجونة

مايا دياب دون بطانة ومنة شلبي بفستان شفاف.. أجرأ إطلالات مهرجان الجونة

"الفستان ولا غلطة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة نيللي كريم في مهرجان الجونة


أسماء جلال جريئة وأروي جودة بفستان قصير.. 25 إطلالة للنجمات في الجونة


مهرجان الجونة 2025 إطلالات النجمات فساتين النجمات فساتين بقصة الميرميد بسنت شوقي درة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط