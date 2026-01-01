إعلان

فيديو| نتنياهو يحضر حفلة رأس السنة في منتجع ترامب الخاص

كتب : محمود الطوخي

11:04 ص 01/01/2026

ترامب وزوجته

بعد انتهاء لقاءاته الرسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حضر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حفلة رأس السنة في منتجع "مارالاجو" بولاية فلوريدا.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نتنياهو واقفا إلى جانب ترامب.

وقبل ذلك، ألماح الرئيس الأمريكي مازحا إلى أنه قد يدعو نتنياهو لحضور حفل رأس السنة في منتجعه الخاص، خلال محادثاتهما التي استمرت ليومين وبحثا خلالها الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك مناقشة خطط لهجمات جديدة على إيران ولبنان.

ونفى ترامب التقارير التي تتحدث عن توتر علاقاته مع نتنياهو، مؤكدا أن إسرائيل التزمت بالخطة، متوعدا حركة المقاومة الفلسطينية حماس بـ"ثمن باهظ" ما لم تتخلّ عن سلاحها في إطار اتفاق غزة.

ترامب منتجع ترامب حفلة رأس السنة نتنياهو

