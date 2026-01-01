فيديو| نتنياهو يحضر حفلة رأس السنة في منتجع ترامب الخاص

بعد انتهاء لقاءاته الرسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حضر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حفلة رأس السنة في منتجع "مارالاجو" بولاية فلوريدا.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نتنياهو واقفا إلى جانب ترامب.

President Trump and First Lady Melania with Benjamin Netanyahu tonight at Mar-a-Lago.



Melania's father is also there next to her

وقبل ذلك، ألماح الرئيس الأمريكي مازحا إلى أنه قد يدعو نتنياهو لحضور حفل رأس السنة في منتجعه الخاص، خلال محادثاتهما التي استمرت ليومين وبحثا خلالها الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك مناقشة خطط لهجمات جديدة على إيران ولبنان.

ونفى ترامب التقارير التي تتحدث عن توتر علاقاته مع نتنياهو، مؤكدا أن إسرائيل التزمت بالخطة، متوعدا حركة المقاومة الفلسطينية حماس بـ"ثمن باهظ" ما لم تتخلّ عن سلاحها في إطار اتفاق غزة.