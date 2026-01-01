دخول مبهر لـ أنغام في حفل ليلة رأس السنة بالسعودية.. صور

أنغام تتألق في غناء "حالة خاصة" بحفلها في السعودية

"تيجي نسيب" و"لا تهچي".. أنغام تتألق في حفلها الغنائي في السعودية

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم أبرز لقطات نجوم الفن خلال هذه الفترة:

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد، صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد"، وظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت خلالها فستانا قصيرا باللون الأحمر.

نجوى كرم

خضعت الفنانة نجوى كرم، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ولاقت إعجاب جمهورها.

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين وسط الثلوج، وشاركت متابعيها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورًا جديدة لها ودعت من خلالها هذا العام عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عام جديد، عقلية أقوى، صحة أفضل" وظهرت بكروب توب داخل الجيم.

ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أهلًا 2026"، وظهرت بفستان جريء باللون النبيتي.

ريهام عبد الغفور

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة جديدة من أحدث ظهور لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بمكياج هادئ.

نوال الزغبي

ظهرت الفنانة نوال الزغبي بفستان أنيق باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب محبيها.

جنات

شاركت الفنانة جنات، متابعيها صورًا من أحدث ظهور لها ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.