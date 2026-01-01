انخفضت أسعار الزيت، والسكر، والعدس، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 1-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.91 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.41 جنيه، بزيادة 40 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.28 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.97 جنيه، بتراجع 1.58 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.59 جنيه، بتراجع 1.34 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.93 جنيه، بتراجع 33 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.52 جنيه، بزيادة 1.34 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.55 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.18 جنيه، بتراجع 85 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.79 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.19 جنيه، بزيادة 46 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.16 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 52.67 جنيه، بتراجع 33 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 142.08 جنيه، بزيادة 71 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 279.33 جنيه، بزيادة 1.47 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.34 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 101.03 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.