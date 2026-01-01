مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"مخدش ولا مليم".. الغندور يكشف كواليس مفاجئة حول استقالة مدرب الزمالك

كتب : محمد خيري

10:59 ص 01/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد عبدالرؤوف
  • عرض 9 صورة
    أحمد عبدالرؤوف
  • عرض 9 صورة
    أحمد عبدالرؤوف
  • عرض 9 صورة
    أحمد عبدالرؤوف
  • عرض 9 صورة
    أحمد عبدالرؤوف
  • عرض 9 صورة
    أحمد عبدالرؤوف
  • عرض 9 صورة
    أحمد عبدالرؤوف
  • عرض 9 صورة
    أحمد عبدالرؤوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس مفاجئة شهدها نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، عقب قرار أحمد عبد الرؤوف الاعتذار عن الاستمرار في مهمة تدريب الفريق، رغم قيادته مران اليوم بصورة طبيعية.

وأوضح الغندور، خلال تصريحات لبرنامجه «ستاد المحور» نقلًا عن مصدر داخل النادي، أن عبد الرؤوف أنهى المران، ثم أبلغ عبد الناصر محمد مدير الكرة بقراره النهائي بالاعتذار عن استكمال المهمة، مطالبًا بإخطار جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك.

وأشار الغندور إلى أن أحمد عبد الرؤوف لم يحصل على أي مستحقات مالية منذ توليه المسؤولية الفنية، مؤكدًا أنه فضّل الرحيل وعدم الاستمرار في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.

ويأتي هذا القرار في توقيت حرج، خاصة مع اقتراب مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، ما يضع إدارة الزمالك أمام تحدٍ جديد يتعلق بملف الجهاز الفني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبد الرؤوف الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك خالد الغندور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026