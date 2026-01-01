"مخدش ولا مليم".. الغندور يكشف كواليس مفاجئة حول استقالة مدرب الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس مفاجئة شهدها نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، عقب قرار أحمد عبد الرؤوف الاعتذار عن الاستمرار في مهمة تدريب الفريق، رغم قيادته مران اليوم بصورة طبيعية.

وأوضح الغندور، خلال تصريحات لبرنامجه «ستاد المحور» نقلًا عن مصدر داخل النادي، أن عبد الرؤوف أنهى المران، ثم أبلغ عبد الناصر محمد مدير الكرة بقراره النهائي بالاعتذار عن استكمال المهمة، مطالبًا بإخطار جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك.

وأشار الغندور إلى أن أحمد عبد الرؤوف لم يحصل على أي مستحقات مالية منذ توليه المسؤولية الفنية، مؤكدًا أنه فضّل الرحيل وعدم الاستمرار في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.

ويأتي هذا القرار في توقيت حرج، خاصة مع اقتراب مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، ما يضع إدارة الزمالك أمام تحدٍ جديد يتعلق بملف الجهاز الفني.