أيمن يونس يتحدث عن مستوى منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن فرص منتخب مصر تبدو أكبر قبل مواجهة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح يونس في تصريحات تلفزيونية أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، نجح حتى الآن في تحقيق المطلوب، وظهر الفريق بالمستوى المنتظر خلال منافسات البطولة مشيراً إلى أن منتخب بنين يعد منافساً صعباً نسبياً لكنه في المتناول.

وعن أوضاع القلعة البيضاء، قال أن استمرار المشهد الحالي دون حلول جذرية قد يقود النادي إلى نتائج سلبية، خاصة أنه من غير المنطقي أن يكون الزمالك مديوناً للاعبيه وفي الوقت نفسه يبرم تعاقدات جديدة في ظل تأخر صرف المستحقات المالية.

وأضاف يونس أن الزمالك كيان كبير بجماهيره وتاريخه وملكاً لمصر مطالباً بضرورة تدخل الدولة لمساندة النادي، وفتح باب الحوار والتفاهم من أجل التوصل إلى حلول حقيقية للأزمات الراهنة.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى التباين الذي شهدته الكرة المصرية مؤخراً، بين إخفاقات منتخبات الشباب، وتتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب صعود منتخب مصر الأول إلى كأس العالم.