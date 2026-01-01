من عاملة نظافة إلى مدرجات الكان.. قصة كفاح والدة رياض محرز

خطفت والدة نجم منتخب الجزائر، رياض محرز، الأنظار في كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما ظهرت في مدرجات ملعب "مولاي عبدالله"، خلال مباراة غينيا الاستوائية في الجولة الأخيرة من دور مجموعات البطولة.

وأثناء ظهور والدة رياض محرز، التي احتفلت بعلم الجزائر، قال المعلق حفيظ دراجي: " والدة رياض محرز صنعت الحدث في المغرب، والدة رياض محرز هي جزائرية من ام مغربية، يعني جدتوا من أمه هي مغربية لمن لا يعرف، مما يعكس الروابط الشخصية بين الشعبين منذ زمان ".

🚨🎙️ | Maman de Riyad Mahrez :



« Je suis avec mon fils et ses coéquipiers par mes prières, qu’Allah les fasse gagner. Je suis ici à Rabat et je ne manquerai aucun match des Verts à la CAN. »



Qu’Allah préserve nos mamans 🥹 pic.twitter.com/ZxyOBk5o1q — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) December 23, 2025

وقبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، وجهت والدة رياض محرز رسالة إلى نجلها ومنتخب بلادها، وقالت في تصريحات صحفية: "لن أتكلم على ابني فقط. أتمنى النجاح لكل لاعبي منتخب الجزائر وأدعو لهم بالنجاح جميعًا، أنا دائمًا أدعو لابني بالنجاح والتوفيق. أدعو له بالخير في كل صلاة، أدعو للمنتخب الجزائري إن شاء الله بالتسجيل والفوز أمام السودان ومن كل أعماق قلبي".

وأضافت: "أنا حاضرة هنا لمتابعة كل المباريات إن شاء الله ولن أضيع أي مباراة، أدعو لهم بتحقيق ذلك وأتمناه من كل أعماق قلبي. اللهم وفقهم".

علاقة رياض محرز بوالدته

لا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها والدة رياض محرز في حدث رياضي، فهي من تكفلت بتربيته بعد انفصالها عن والده، وعملت كعاملة نظافة في عيادة خاصة في باريس، لتوفير احتياجات أبنائها، وأثناء توقيعه لمانشستر سيتي في 2018، اصطبحها أمام وسائل الإعلام العالمية.

وقال رياض محرز، في تصريح سابق لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حليمة أمي توقّفت عن التنظيف، أنا سعيد لأجلها، إنه من دواعي فخري أن أهديها هذا الترف.. لن أستطيع أن أرد لها كل ما قدمته لي".

