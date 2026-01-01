محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة في شرم الشيخ -صور
كتب : رضا السيد
التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عمال النظافة بمنطقة أيقونة السلام بمدينة شرم الشيخ، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، وذلك في لفتة إنسانية تعكس تقديره للجهود المبذولة في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
ووجّه محافظ جنوب سيناء، الشكر والتقدير لعمال النظافة على ما يبذلونه من جهود مخلصة، ودورهم الحيوي في الحفاظ على نظافة مدينة شرم الشيخ، وظهورها بالشكل اللائق أمام المواطنين والسائحين، خاصة خلال فترات الذروة والاحتفالات.
وأكد المحافظ، أن عمال النظافة يمثلون نموذجًا مشرفًا في العمل والإخلاص، مشددًا على حرص المحافظة على دعمهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، تقديرًا لدورهم المهم في دعم قطاع السياحة والحفاظ على الصورة الجمالية لمدينة السلام.
وقدم التهنئة عمال النظافة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وتكريمهم وحثهم على مزيد من الإتقان في العمل، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق في أداء مهامهم.