مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا

بدأت وزارة السياحة والآثار، التنفيذ الرسمي لقرار إلغاء العمل بالقرار الصادر في 28 سبتمبر 2007، والذي كان يمنح الزائرين العرب معاملة مماثلة للمصريين في رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف.

ودخل القرار الجديد، بحسب وزارة السياحة والآثار، حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، وينص على معاملة السائحين العرب نفس معاملة الأجانب فيما يتعلق برسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف.

وبموجب القرار، سيتم إلغاء الفئة المخصصة للزائرين العرب، على أن تُقسّم رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار إلى فئتين فقط، هما:

الفئة الأولى: للمصريين

الفئة الثانية: للأجانب، وتشمل العرب وغيرهم دون تمييز

ويأتي القرار في إطار تنظيم آليات تسعير الزيارات بالمواقع الأثرية والمتاحف، وتوحيد فئات الدخول بما يتماشى مع السياسات المعمول بها، وبما يسهم في دعم الموارد المالية للقطاع وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية