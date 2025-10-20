إعلان

ملكة جمال مصر 2018 بإطلالة جريئة في ثالث أيام الجونة

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 20/10/2025
    ظهرت ريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، بإطلالة جريئة
    إطلالة ريم رأفت ملكة جمال مصر في الجونة

ظهرت ريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ارتدت ريم جاكيت قصير باللون الأسود، ونسقت معه توب وجيب قصير بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

كما اختارت ريم تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود، وكلاتش باللون الفضي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عقد، وحلق، وعدة أساور.

مهرجان الجونة 2025 إطلالات النجمات ريم رأفت ملكة جمال مصر 2018

