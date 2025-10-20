ملكة جمال مصر 2018 بإطلالة جريئة في ثالث أيام الجونة

فساتين جريئة وساحرة.. الأسود يسيطر على إطلالات الجونة

ظهرت ريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ارتدت ريم جاكيت قصير باللون الأسود، ونسقت معه توب وجيب قصير بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

كما اختارت ريم تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود، وكلاتش باللون الفضي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عقد، وحلق، وعدة أساور.

