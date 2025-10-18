متعبة للعين.. أسوأ إطلالات النجمات في افتتاح الجونة

تصوير- علاء أحمد

حرصت نجمات الفن على الظهور بمظهر أنيق وجذاب في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، ولكن جاءت بعض الإطلالات غير موفقة.

وكشفت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لمصراوي أسوأ إطلالات النجمات في افتتاح المهرجان.

صبا مبارك

أوضحت مصممة الأزياء أن فستان الفنانة صبا مبارك باللون البرتقالي غير مناسب لبشرتها، كما أن قصة الفستان التي تبدو مثل الساري الهندي المكشوف عند منطقة البطن والخصر غير مناسبة لقوامها.

وأشارت زينب أن هذه القصة تتطلب عادة جسم نحيف ومشدود لإظهارها بشكل متناسق ومريح للعين.

وأضافت أن إذا لم يكن الجسم رياضي ومشدود القوام لهذه القصات الجريئة قد لا يظهر الفستان بالمظهر المقصود وقد يعطي انطباعا آخر.

إنجي علي

قصة الفستان لا تناسب قوام الإعلامية إنجي علي، حيث أن قصة الكب صغيرة جدا، وزيادة حجم التنورة أعطى لها حجم أكبر عند منطقة الكتفين، وجعل الإطلالة غير مريحة ومتعبة للعين.

علا رشدي

فستان الفنانة علا رشدي قديم ومكرر، كما أن اختيارها للخامة مع اللون جعل الإطلالة تبدو داكنة وغير مناسبة لبشرتها.

بشرى

أظهر الفستان الذي ارتدته الفنانة بشرى تفاصيل لا تتناسب مع شكل قوامها، حيث أبرز بشكل غير مرغوب فيه منطقة البطن والجانبين.

