ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

12:27 م 12/01/2026

الطماطم

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأبيض، والخيار، والبرتقال البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 12-1-2026، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و22 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 22 و25 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

