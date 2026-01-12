فرص عمل جديدة برواتب تصل لـ20 ألف جنيه.. التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، عن توافر 77 فرصة عمل جديدة بعدد من التخصصات والمجالات الفنية، وذلك للعمل بإحدى شركات الموانئ، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب ودعم سوق العمل المحلي.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المطلوبة تشمل 35 سائقًا برخصة درجة أولى (قلاب) براتب يصل إلى 20 ألف جنيه، إلى جانب 10 فنيي كهرباء معدات براتب 12 ألف جنيه، و5 فنيي صيانة كهرباء براتب 12 ألف جنيه، و5 مشرفي صيانة براتب 20 ألف جنيه، و5 لحامين براتب 13 ألف جنيه، و7 فنيي هيدروليك براتب 12 ألف جنيه، فضلًا عن 5 فنيي ميكانيكا معدات براتب 20 ألف جنيه، و5 مساعدين ميكانيكا براتب 7 آلاف جنيه.

وأكدت الوزارة، أن المؤهل المطلوب لشغل هذه الوظائف هو مؤهل متوسط، مشيرة إلى أن التقديم متاح من خلال التواصل المباشر مع المدير المسؤول عن التعيينات، محمد مجدي، على رقم الهاتف 01157022245.