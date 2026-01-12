انفجار أنبوبة غاز يصيب 10 أشخاص بحروق واختناقات في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 9 أشخاص باختناق، كما أصيب آخر بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، اليوم الإثنين، جراء نشوب حريق داخل منزل بقرية العامرية الغربية التابعة لمركز رشيد، نتيجة انفجار أنبوبة غاز.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل منزل بالقرية المشار إليها، بسبب انفجار أسطوانة غاز، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.

أسفر الحادث عن إصابة علي جمعة شعت، 36 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، و إصابة كل من: محمود طارق يونس، 19 عامًا، محمد رفيق عبد العزيز أحمد، 25 عامًا، أحمد محمد عبد العزيز، 21 عامًا، أحمد فتح الله عبد الجواد، 30 عامًا، أحمد سعيد ناجى، 20 عامًا، عبد الرؤوف محمد عبد العاطى، 18 عامًا، أحمد عبد المقصود عمارة، 25 عامًا، صالح أنور صالح، 21 عامًا، محمد أحمد عبد الله عيسى، 27 عامًا، باختناق.

نُقل المصابون إلى مستشفى أدفينا المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.