إعلان

تحويل 50 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:27 م 12/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بالإسكندرية (2)
  • عرض 15 صورة
    تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بالإسكندرية (5)
  • عرض 15 صورة
    تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بالإسكندرية (1)
  • عرض 15 صورة
    تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بالإسكندرية (3)
  • عرض 15 صورة
    خطة تطوير لأتوبيسات النقل العام بالإسكندرية (1)
  • عرض 15 صورة
    خطة تطوير لأتوبيسات النقل العام بالإسكندرية (3)
  • عرض 15 صورة
    خطة تطوير لأتوبيسات النقل العام بالإسكندرية (2)
  • عرض 15 صورة
    رئيس هيئة النقل العام يتفقد جراج محرم بك (2)
  • عرض 15 صورة
    رئيس هيئة النقل العام يتفقد جراج محرم بك (3)
  • عرض 15 صورة
    رئيس هيئة النقل العام يتفقد جراج محرم بك (1)
  • عرض 15 صورة
    رئيس هيئة النقل العام يتفقد جراج محرم بك (4)
  • عرض 15 صورة
    رئيس هيئة النقل العام يتفقد جراج محرم بك (5)
  • عرض 15 صورة
    رئيس هيئة النقل العام يتفقد جراج محرم بك (7)
  • عرض 15 صورة
    رئيس هيئة النقل العام يتفقد جراج محرم بك (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن اللواء أحمد شعبان، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، عن تحويل 50 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة الهيئة لتطوير أسطول النقل العام والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة وموفرة.

وأشار رئيس هيئة النقل العام خلال جولة تفقدية بجراج محرم بك، إلى أنه يجري تغيير محركات الأتوبيسات بالكامل ثم إعادتها للعمل بعد التأكد من جاهزيتها الفنية، موجهًا بالاستفادة من نماذج المحركات القديمة في أعمال العمرة والصيانة الدورية للأتوبيسات.

تطوير أسطول النقل العام بالإسكندرية

وكشف شعبان عن التجهيز لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتًا إلى استمرار أعمال التطوير بما يسهم في رفع كفاءة أسطول النقل العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة خروج الأتوبيسات للخدمة بأعلى مستوى من النظافة والجاهزية الفنية، مع مراجعة الأبواب والإضاءة والفوانيس والزجاج والكهرباء والدهانات، فضلًا عن التأكد من كفاءة ماكينات التذاكر الإلكترونية قبل التشغيل.

وأكد رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، خلال اطمئنانه على الحالة الصحية لأحد العاملين الذي تعرض لإصابة أثناء العمل، على أهمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد شعبان الهيئة العامة لنقل الركاب الغاز الطبيعي هيئة النقل العام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ارجعي عشان نفسك".. القصة الكاملة لمبادرة دعم شيرين عبدالوهاب
زووم

"ارجعي عشان نفسك".. القصة الكاملة لمبادرة دعم شيرين عبدالوهاب
"الاتفاق تم بمدة العقد".. تفاصيل أولى صفقات الأهلي الأجنبية
رياضة محلية

"الاتفاق تم بمدة العقد".. تفاصيل أولى صفقات الأهلي الأجنبية
لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
أخبار مصر

لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي
رياضة محلية

"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق