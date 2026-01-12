نجمة الرياضات الأربعة.. من هي عايدة إسماعيل المُعينة في مجلس النواب؟ (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن اللواء أحمد شعبان، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، عن تحويل 50 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة الهيئة لتطوير أسطول النقل العام والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة وموفرة.

وأشار رئيس هيئة النقل العام خلال جولة تفقدية بجراج محرم بك، إلى أنه يجري تغيير محركات الأتوبيسات بالكامل ثم إعادتها للعمل بعد التأكد من جاهزيتها الفنية، موجهًا بالاستفادة من نماذج المحركات القديمة في أعمال العمرة والصيانة الدورية للأتوبيسات.

تطوير أسطول النقل العام بالإسكندرية

وكشف شعبان عن التجهيز لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتًا إلى استمرار أعمال التطوير بما يسهم في رفع كفاءة أسطول النقل العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة خروج الأتوبيسات للخدمة بأعلى مستوى من النظافة والجاهزية الفنية، مع مراجعة الأبواب والإضاءة والفوانيس والزجاج والكهرباء والدهانات، فضلًا عن التأكد من كفاءة ماكينات التذاكر الإلكترونية قبل التشغيل.

وأكد رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، خلال اطمئنانه على الحالة الصحية لأحد العاملين الذي تعرض لإصابة أثناء العمل، على أهمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.