شهد الذهب خلال الفترة الأخيرة تحركات غير مسبوقة متأثرا بالأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية وتقلبات أسواق العملات والمعادن الثمينة.

وأصبح المعدن النفيس، الذي استخرج منذ آلاف السنين ويعد ملاذا آمنا للمستثمرين، محور اهتمام الأسواق العالمية ليس فقط لقيمته المالية بل لدوره الحيوي في الصناعة والتكنولوجيا الحديثة.

وبحسب تقرير نشره موقع Commodities Hub المتخصص في تغطية أسواق السلع الأساسية والمعادن والطاقة وتحليل اتجاهاتها عالميا، بلغ الإنتاج العالمي للذهب نحو 3300 طن متري، مسجلا انخفاضا سنويا بنسبة 1.5٪.

وتتصدر جنوب إفريقيا وروسيا وأستراليا وكندا قائمة الدول المنتجة، حيث تتمتع جنوب إفريقيا بتاريخ طويل في التعدين، خاصة مناجم حوض ويتواترسراند العميقة، بينما تلعب سيبيريا الروسية والمناطق النائية الأسترالية دورًا محوريًا في الإمدادات العالمية.

الذهب في الإلكترونيات

بحسب موقع "timesofmoney" الذي يقدم بحوث وتحليلا في مجال المال والأسواق، يعد الذهب عنصرا أساسيا في صناعة الإلكترونيات الحديثة، ويستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمعدات اللوحية وأجهزة الاتصالات، حيث تمنحه خصائصه الفريدة مثل الموصلية الكهربائية العالية ومقاومته للتآكل وطول عمره الافتراضي مكانة لا غنى عنها في التطبيقات الدقيقة.

ويزداد الطلب على الذهب مع نمو الأجهزة المحمولة والتقنيات القابلة للارتداء، إضافة إلى أجهزة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ما يعزز الحاجة إلى دمجه في المكونات الإلكترونية لضمان الكفاءة والموثوقية وطول العمر.

ويتم استخدام الذهب في التوصيلات والموصلات وطلاء المكونات، ما يحسن الأداء ويقلل فقد الإشارة في التطبيقات عالية التردد.

وبحسب الموقع تشمل هذه العمليات تصنيع لوحات الدوائر المتكاملة، ورقائق المعالجات الدقيقة، وأجهزة الاستشعار، والموصلات في السيارات الكهربائية والمعدات الطبية والطائرات، حيث تضمن خصائصه الكهربائية الثابتة والموثوقية العالية أداءً مستقرًا حتى في أصعب البيئات.

المزايا الفريدة للذهب

تتميز المعادن البديلة مثل النحاس والفضة والألومنيوم بموصلية جيدة، لكن لا تضاهي الذهب في الكفاءة والمتانة وطول العمر، كما أن مقاومته للأكسدة تجعله مثاليا لتطبيقات الترددات العالية، وهو ما يجعله العنصر المفضل في الإلكترونيات عالية الأداء.

وتساهم هذه الخصائص أيضا في تحسين المتانة العامة للأجهزة، وتقليل تكاليف الصيانة والإصلاح، ما يعزز من قيمة المنتجات الإلكترونية على المدى الطويل.

تستخدم صناعة الإلكترونيات الذهب في ربط الأسلاك وطلاء الموصلات والمكونات الدقيقة لضمان أداء مستقر، وتزداد أهمية هذه العمليات مع تصغير حجم الأجهزة وتطوير تقنيات أصغر وأكثر قوة، حيث يتيح الذهب تحقيق موصلية ممتازة وتقليل فقد الإشارة وضمان عمر أطول للمكونات.

التطبيقات الصناعية المتقدمة

يتجاوز استخدام الذهب الإلكترونيات الاستهلاكية ليصل إلى قطاعات صناعية متقدمة، مثل السيارات الكهربائية والطيران والفضاء والاتصالات، حيث تعتبر الموثوقية والكفاءة العالية أمرا حاسما.

وفي السيارات الكهربائية، يستخدم الذهب في الموصلات وأنظمة الإشعال، بينما في الطيران والفضاء يساهم في تقليل فقد الإشارة وتحسين أداء الأنظمة، ما يجعله مادة لا غنى عنها في التطبيقات التي تتطلب دقة عالية وموثوقية قصوى.

اتجاهات السوق والتحديات

تشير بيانات السوق إلى استمرار ارتفاع الطلب على الذهب في صناعة الإلكترونيات، مدفوعا بالتطورات التكنولوجية وزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات القابلة للارتداء.

ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات مثل تقلبات الأسعار، والركود الاقتصادي، وظهور بدائل محتملة مثل النحاس أو الفضة أو الجرافين، على الرغم من أن هذه البدائل لا تضاهي الذهب في الأداء وطول العمر.

وتسعى الشركات أيضا إلى تعزيز الاستدامة من خلال استخدام الذهب المعاد تدويره، ما يقلل الحاجة إلى التعدين الجديد ويحد من الآثار البيئية، ويضمن توريدا مسؤولا للمكونات الإلكترونية.

ويعتبر التوريد الأخلاقي وإعادة التدوير جزءا من استراتيجيات الصناعة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية مع الحفاظ على جودة المنتجات.

ويتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الطلب على الذهب في الإلكترونيات مع تطور الأجهزة والتقنيات الحديثة، ويزداد دوره أهمية مع التوسع في الأجهزة الذكية والهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى التطبيقات الصناعية المتقدمة.