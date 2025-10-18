صبا مبارك حديث "ريد كاربت" الجونة بسبب فستانها.. سعره مفاجأة

تألقت الفنانة صبا مبارك على سجادة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بإطلالة نارية خطفت الأنظار.

وارتدت صبا فستانًا طويلًا من دار الأزياء TONY WARD COUTURE تميّز بلون البرتقالي المشرق وتصميمٍ دراماتيكي يجمع بين الفخامة والجرأة.

وظهرت مبارك بإطلالة كتف واحد ذات قصّة أنثوية راقية، مزوّدة بوشاح طويل من نفس القماش ينسدل من الكتف ويمنح الحركة بعدًا ملكيًّا على السجادة الحمراء، بينما اللون البرتقالي القوي منحها حضورًا لافتًا وسط المصوّرين والجمهور، وبدت كأنها اختارت الفستان ليكون عنوانًا جريئًا لبداية أمسيات المهرجان، بسعر 6000 دولار ما يعادل 300 ألف جنيه مصري.

وأصبحت صبا حديث السجادة الحمراء بسبب الفستان الذي اعتمد على خامات شفافة من طبقات شيفون أورجانزا، وكسرات دقيقة في الجزء العلوي تؤطر الصدر والكتف، بينما أتت التنورة بطبقات منسدلة تمنح الحركة والدرامية، ما أضفى مزيجًا من الأناقة والجرأة.

ونسّقت صبا إطلالتها بمجوهرات بسيطة لكن لافتة، تضمنت أقراطًا متدلية وأساور وخواتم تكمّل الفستان دون أن تطغى عليه.

واعتمدت تسريحة شعر المبلل المنسدل التي ركّزت الانتباه على خط الكتف والقصّة، فيما جاء مكياجها سموكيًا بدرجات ترابية متوازنة مع نبرة الفستان الناري.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

