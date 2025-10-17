إعلان

فستان قصير وجريء.. إنجى علاء تخطف الأنظار في ثاني أيام الجونة

كتبت- شيماء مرسي

07:06 م 17/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إنجي علاء
  • عرض 7 صورة
    إنجي علاء
  • عرض 7 صورة
    إنجي علاء
  • عرض 7 صورة
    إنجي علاء
  • عرض 7 صورة
    إنجي علاء
  • عرض 7 صورة
    إنجي علاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد


ظهرت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت إنجي فستان قصير باللون الرصاصي "كت" ونسقت أسفله توب باللون الأبيض وحذاء وحقيبة يد بنفس اللون.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.


واختارت إنجي أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

إنجي علاء اعليات الجونة فتتاح الجونة 2025 هرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)