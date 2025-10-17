فستان قصير وجريء.. إنجى علاء تخطف الأنظار في ثاني أيام الجونة

بإطلالة جديدة إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة لليوم الثاني

تصوير- علاء أحمد



ظهرت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت إنجي فستان قصير باللون الرصاصي "كت" ونسقت أسفله توب باللون الأبيض وحذاء وحقيبة يد بنفس اللون.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.



واختارت إنجي أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.