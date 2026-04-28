أعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته بالتواجد في محافظة الإسكندرية، وتحديدا في المتحف اليوناني الروماني أثناء حضوره جلسة نقاشية بعنوان: هل يمكن لفيلم سينمائي أن يغير طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وذلك ظهر اليوم الثلاثاء 28 أبريل، كما تحدث عن فيلم مشاكل داخلية- 32B.

محمد ممدوح يوجه التحية لـ فلسطين ولأهل غزة

وقال ممدوح في بداية كلمته بالجلسة "سعيد إني معاكم في المكان العظيم ده، المكان خطير، وفي البداية عايز أقول فلسطين حرة وتحية لأهل غزة".

وعن فيلمه مشاكل داخلية - 32B، قال "الأب في العمل وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، هو على معرفة ببنته جيدا، لكن الموضوع حساس، وحاول يعمل اللي يقدر عليه، وعندما وضعت نفسي مكان بطل الحكاية شعرت بالتوتر وحسيت أنه في مشكلة".

محمد ممدوح: بطل فيلم مشاكل داخلية زادت حيرته في نهاية الأحداث

وأكد ممدوح أن الأب يشعر بالحياء تجاه أمر حساس، عليه أن يكلم ابنته بشأنه، معتبرا أن الحياء ليس بأمر سلبي، مضيفا "هو في نهاية الفيلم حيرته بتزيد لأنه مش بيعرف مين اللي فاتح بنته في الموضوع، وبيشعر أن الفجوة بينه وبين بنته بتزيد ومش عارف هيكون التعامل في القادم إزاي".

هنا شيحة تدير جلسة نقاشية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الجلسة شهدت حضور كاتب العمل ومنتجه هيثم دبور، الممثلة الشابة جيسيكا حسام الدين، المخرج محمد طاهر، وأدارتها الفنانة هنا شيحة، وتحدثت الحلقة النقاشية عن دور السينما في فتح مساحات للحوار داخل الأسرة حول القضايا الحساسة ومدى قدرتها على كسر الحواجز الاجتماعية وتعزيز الوعي المجتمعي.

