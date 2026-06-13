كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب النظام الجديد، بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم الأحد 21 يونيو 2026، بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، على أن يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 23 يونيو.

ويخوض الطلاب امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 28 يونيو 2026، باعتبارها أولى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

ووفقًا للجدول المعلن، يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، يوم الخميس 2 يوليو 2026، كما يؤدي طلاب جميع الشعب امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 5 يوليو 2026.

وتُعقد امتحانات الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية يوم الخميس 9 يوليو 2026، فيما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة يوم الأحد 12 يوليو.

وتُختتم امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام الجديد يوم الخميس 16 يوليو 2026، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الإحصاء، وطلاب علمي علوم امتحان الأحياء، بينما يؤدي طلاب علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية.