تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة هذه الأيام لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام هذا العام الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

وكان لعدد كبير من نجوم وأساطير كرة القدم نصيبا في الظهور على شاشة السينما وتوثيق رحلاتهم من خلال أعمال سينمائية أو وثائقية.

إذ تعمل شركات الإنتاج على تقديم هذه الأعمال نظرا لشعبية هؤلاء النجوم ومتابعتهم من قبل الملايين من حول العالم، وتحقق هذه الأفلام نجاحا كبيرا سواء في فترة عرضها بدور العرض السينمائي، أو بعد عرضها على المنصات الرقمية، وكان من أبرز هؤلاء النجوم نجم منتخب الأرجنتين الراحل مارادونا، ونجم منتخب البرازيل الراحل بيليه.

ونقدم لكم في هذا التقرير أساطير كرة القدم على شاشة السينما:

فيلم "Pele: Birth of a Legend"

الفيلم إنتاج عام 2016، وتدور أحداثه حول بداية بيليه في كرة القدم من شوارع وأزقة ساو باولو في البرازيل، حتى أصبح أحد أساطير رياضة كرة القدم في تاريخها، ويوثق الفيلم العديد مراحل بيليه حتى قيادته منتخب البرازيل للفوز ببطولة كأس العالم عام 1958.

فيلم "Maradona"

الفيلم إنتاج عام 2008، وتدور أحداثه حول توثيق رحلة نجم منتخب الأرجنتين الراحل دييجو أرماندو مارادونا، وهو من نوعية الأفلام الوثائقية، إذ شارك بـ أحداث الفيلم عدد من المقربين لمارادونا من أصدقاء وشخصيات عامة في عدة مجالات وهم يشيدون بموهبته، ووصفوه كونه أحد أساطير لعبة كرة القدم.

فيلم "Ronaldo"

الفيلم إنتاج عام 2015، وهو من نوعية الأفلام الوثائقية، إذ يسرد الفيلم مشوار قاد منتخب البرازيل كريستيانو رونالدو وانتقاله بين عدد من الأندية الأوروبية، ويعرض الفيلم كواليس حياته اليومية، ولحظات تتويجه بالبطولات والجوائز الفردية.

فيلم "Mo Salah: A Football Fairytale"

الفيلم إنتاج عام 2018، وهو من نوعية الأفلام الوثائقية، ويوثق الفيلم رحلة الفرعون المصري" محمد صلاح" وبالأخص نجاحه الكبير مع نادي ليفربول الإنجليزي من خلال العديد من اللقاءات لأهم المتخصصين والنقاد الرياضيين الذين وصفوه كونه أحد أهم نجوم كرة القدم في تاريخ الدوري الإنجليزي.

فيلم Zidane: A 21st Century Portrait

الفيلم إنتاج عام 2006، وتدور أحداثه حول أسطورة لاعب منتخب فرنسا السابق زين الدين زيدان، ووثق الفيلم العديد من مبارياته وأهدافه الحاسمة، إلى جانب شهادات من قبل عدد كبير من نجوم كرة القدم والمدربين الذين أثنوا على موهبته، وكونه أحد أهم نجوم كرة القدم في تاريخها.

اقرأ أيضا:

بينهم إياد نصار.. نجوم الفن يحتفلون بانطلاق بطولة كأس العالم 2026- صور

فيلم Dogs7 يبيع أكثر من مليوني تذكرة وإيراداته تتجاوز 15.9 مليون دولار