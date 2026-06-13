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ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

كتب : محمد ممدوح

09:00 ص 13/06/2026

حالة الطقس

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الأحد 14 يونيو وحتى الخميس 18 يونيو، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة خلال الأيام المقبلة، خاصة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق القيم المتوقعة في الظل.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة

الأحد 14 يونيو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 - الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28 - الصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 - الصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 - الصغرى 26 درجة.

الاثنين 15 يونيو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 - الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28 - الصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 - الصغرى 21 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 40 - الصغرى 25 درجة.

الثلاثاء 16 يونيو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 - الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 29 - الصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 - الصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 - الصغرى 26 درجة.

الأربعاء 17 يونيو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 - الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 29 - الصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 - الصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 - الصغرى 26 درجة.

الخميس 18 يونيو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 - الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 30 - الصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 - الصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 - الصغرى 26 درجة.

وتوقعت الهيئة استمرار الأجواء الحارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مع بلوغ درجات الحرارة ذروتها في محافظات جنوب الصعيد، التي تسجل ما بين 40 و42 درجة مئوية خلال فترة التوقعات.

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حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة مائية

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