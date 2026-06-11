تتنافس في دور العرض السينمائي 4 أفلام، هي: فيلم 7Dogs، فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، إذما، وحققت أمس الأربعاء 10 يونيو، إيرادات بلغت 6 ملايين و165 ألفا و361 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم 7Dogs

احتل فيلم 7Dogs المركز الأول محافظا على بقائه في صدارة شباك التذاكر، وحقق إيرادا بلغ 2 مليون و626 ألفا و444 جنيها.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، أحمد عز ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

فيلم إذما

وفاز بالمركز الثاني فيلم إذما، بعد تحقيقه مليون و533 ألفا و614 جنيها.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، بسنت شوقي.

فيلم الكلام على إيه

وذهب المركز الثالث لـ فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه مليون و346 ألفا و694 جنيها.

الكلام على إيه بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

فيلم أسد

وحصل على المركز الرابع فيلم أسد، محققا 658 ألفا و609 جنيهات.

"أسد" بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف. تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

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