تتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: فيلم 7Dogs، فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، إذما، فيلم الكراش، وحققت أمس الخميس 11 يونيو، إيرادات بلغت 8 ملايين و760 ألفا و158 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم 7Dogs

جاء فيلم 7Dogs في المركز الأول محافظا على بقائه في صدارة شباك التذاكر منذ طرحه، وحقق إيرادا بلغ 3 ملايين و375 ألفا و986 جنيها.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، أحمد عز ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

فيلم إذما

وحصل على المركز الثاني فيلم إذما، بعد تحقيقه 2 مليون و130 ألفا و974 جنيها.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، بسنت شوقي.

فيلم الكلام على إيه

وفاز بالمركز الثالث فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه مليون و534 ألفا و525 جنيها.

الكلام على إيه بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

فيلم الكراش

ذهب المركز الرابع لـ فيلم الكراش، والذي حقق مليونا و12 ألفا و456 جنيها.

فيلم الكراش تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، حسن أبو الروس، مريم الجندي.

فيلم أسد

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم أسد، محققا 706 آلاف و217 جنيها.

"أسد" بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف. تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

اقرأ أيضا

على طريقة فيلم ثقافي.. وصلة كوميدية بين هنيدي وأحمد عيد بسبب سلمى حايك

ناهد السباعي بـ ملابس رياضية أمام الأهرامات.. والجمهور يعلق