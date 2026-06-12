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فيلم Dogs7 يبيع أكثر من مليوني تذكرة وإيراداته تتجاوز 15.9 مليون دولار

كتب : منى الموجي

03:31 م 12/06/2026

فيلم 7Dogs

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ عن انطلاق عرض فيلم 7Dogs في كل من سوريا وفلسطين بداية من أمس الخميس 11 يونيو.

إيرادات فيلم 7Dogs

وحقق فيلم الأكشن Dogs7 رقمًا جديدًا في شباك التذاكر العربي، بعدما تجاوزت إيراداته 15,929,851 دولارًا، فيما بلغ إجمالي التذاكر المباعة 2,059,909 تذاكر، وذلك خلال 16 يومًا فقط من انطلاق عرضه في دور السينما.

كانت إيرادات الفيلم تجاوزت 4 ملايين دولار خلال أول يومين، ثم ارتفعت إلى أكثر من 7.8 ملايين دولار بعد أربعة أيام، قبل أن تتجاوز 10.4 ملايين دولار خلال 6 أيام، وتصل إلى 13.4 مليون دولار بنهاية يومه العاشر، ثم 14.3 مليون دولار خلال 12 يومًا، وصولًا إلى أكثر من 15.9 مليون دولار خلال 16 يومًا.

نجوم فيلم 7Dogs

ويضم الفيلم نخبة واسعة من نجوم السينما العربية والعالمية، يتقدمهم: كريم عبدالعزيز وأحمد عز، إلى جانب مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، سنجاي دوت، ناصر القصبي، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، وهالة صدقي. الفيلم فكرة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج بلال فلاح وعادل العربي.

فيلم 7Dogs

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الأكشن سوريا فيلم 7Dogs

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