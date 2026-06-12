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أمير المصري ينشر صور وفيديوهات من كواليس فيلم "القصص"

كتب : مروان الطيب

08:45 م 12/06/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أمير المصري في كواليس فيلم القصص
  • عرض 10 صورة
    أمير المصري في كواليس فيلم القصص (3)
  • عرض 10 صورة
    أمير المصري في كواليس فيلم القصص (2)
  • عرض 10 صورة
    أمير المصري في كواليس فيلم القصص (4)
  • عرض 10 صورة
    أمير المصري في كواليس فيلم القصص (5)
  • عرض 10 صورة
    أمير المصري في كواليس فيلم القصص (6)
  • عرض 10 صورة
    أمير المصري في كواليس فيلم القصص (8)
  • عرض 10 صورة
    أمير المصري في كواليس فيلم القصص (9)
  • عرض 10 صورة
    أمير المصري في كواليس فيلم القصص (7)

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يواصل الفنان أمير المصري الترويج لفيلمه الجديد "القصص"، ونشر صورا ومقاطع فيديوهات جديدة من كواليس التصوير عبر حسابه على "انستجرام"، استعدادا لعرضه بالسينمات 17 يونيو الجاري.

ظهر أمير المصري في الصور والفيديوهات وهو يستعد لتصوير عدد من مشاهد الفيلم، كما التقط العديد من الصور مع نجوم وفريق عمل الفيلم.

كواليس فيلم "القصص"

وكتب أمير المصري: " قبل ما حد يسأل… آه، الجمال ده طبيعي، الفيلم القصص هينزل يوم ١٧ يونيو… وأقدر أقول بكل ثقة إنه أحلى فيلم عملته في حياتي".
تدور أحداث الفيلم حول عازف بيانو مصري يُخطِّط للسفر إلى مدينة فيينا بعد مراسلات بريدية مع صديقة نمساوية، وذلك في خضم الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر بين عامي 1967 و1984. وخلال رحلته، يكتشف جوانب مختلفة من الصداقة والشدائد والإصرار.

وشارك بطولة الفيلم كل من نيللي كريم، كريم قاسم، أحمد الأزعر، صبريفواز، تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.

أعمال عالمية ينتظر عرضها أمير المصري قريبا

يشارك أمير المصري بعدد من الأعمال السينمائية العالمية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الكوميديا والرومانسية "Alone Together" ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد عرضه بالسينمات.

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