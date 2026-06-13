رويترز: توقيع اتفاق أمريكي إيراني مرتقب الأحد وسط خلاف على بنوده

كشفت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر غربي مطلع أن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران قد يُوقَّع في أقرب وقت يوم الأحد، على أن يتولى التوقيع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مع ترجيح اختيار جنيف لاستضافة مراسم التوقيع.

وبحسب مصادر متعددة مطلعة تحدثت لرويترز، فإن مسودة بنود الاتفاق تنص على بدء الولايات المتحدة الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضافت المصادر أن الجانبين سيبحثان البرنامج النووي الإيراني خلال فترة مفاوضات تمتد 60 يوماً، مشيرة إلى أن المقترحات المطروحة تشمل كذلك مناقشة تعويضات محتملة لإيران عن الحرب، فضلاً عن التخلي عن مطالب أمريكية سابقة تتعلق بفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني.

واشنطن تنفي وإسرائيل تتمسك بحرية التحرك

في المقابل، نفى مسؤول أمريكي لرويترز صحة هذه المقترحات، مؤكداً أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال لإيران قبل تنفيذها بنود الاتفاق. كما شدد على أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً، وأن طهران لن تقدم أي تمويل لجماعات تصنفها واشنطن إرهابية، مضيفاً أن إيران وافقت على ذلك.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل تتوقع الحفاظ على حرية التحرك في مواجهة ما تعتبره تهديدات تمس أمنها.