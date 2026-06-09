تصوير- إسلام فاروق

وصل منذ قليل الفنان أحمد داود وزوجته علا رشدي العرض الخاص لفيلم "الكراش".

شهد العرض حضور الفنان حسن أبو الروس، الفنان صبحي خليل وزوجته، الفنانة مريم الجندي، الراقصة جوهرة، المخرج محمود كريم، والفنان محمد مرزبان.

أحمد داود يشارك بفيلمين في موسم الصيف

جدير بالذكر أن فيلم الكراش هو العمل الثاني الذي يشارك به داود في موسم الصيف السينمائي، إذ يُعرض له حاليا فيلم إذما، بطولة سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

الفيلم مأخوذ عن رواية كتبها محمد صادق صدرت عام ٢٠٢٠، وحققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

فيلم الكراش

تستقبل دور العرض السينمائي يوم 11 يونيو الجاري فيلم الكراش. العمل كوميديا رومانسية ويشارك فيه: باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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