أيمن بهجت قمر يتوسط دينا الشربيني وياسمين رئيس من العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

احتفل أبطال وصناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بالعرض الخاص للفيلم الذي يقام مساء اليوم الأحد، في سينما أركان بمنطقة السادس من أكتوبر.

وكان على رأس الحضور السيناريست أيمن بهجت قمر الذي توسط نجمتا الفيلم وهما الفنانة دينا الشربيني والفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب تواجد عدد من صناع وأبطال الفيلم وهم المنتج زيد الكردي، الفنان كريم محمود عبد العزيز، المخرج خالد مرعي، المنتج زيد الكردي، الفنان محمد مهران، الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان محسن منصور، الفنان محمد كيلاني، الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنانة ألفت عمر، الراقصة الاستعراضية جوهرة، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية احتفالًا ببدء عرض الفيلم في السينمات.

تدور أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في إطار كوميدي حول الدكتور أحمد، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه، ويشارك ببطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

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