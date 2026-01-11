إعلان

الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "Giant"

كتب : منال الجيوشي

09:50 م 11/01/2026
    العرض الخاص لفيلم Giant
    العرض الخاص لفيلم Giant (3)
    العرض الخاص لفيلم Giant (6)
    العرض الخاص لفيلم Giant (5)
    العرض الخاص لفيلم Giant (4)
    العرض الخاص لفيلم Giant (7)
    العرض الخاص لفيلم Giant (8)

تصوير- محمود بكار

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور العرض الخاص لفيلم "Giant" بطولة أمير المصري.

وحضر العرض عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم قاسم، ياسمين رحمي، محمد الشرنوبي، جهاد حسام الدين، صدقي صخر، مريم الخشت.

كما أقيم عرض خاص للفيلم بالمملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي، بحضور صناعه وأبطاله.

وتدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني الشهير نسيم حميد، ويكشف الفيلم عن المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم

Giant كريم قاسم ياسمين رحمي مريم الخشت

