الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "Giant"

نسيم حميد وأمير المصري وبيرس بروسنان في العرض الخاص لفيلم "Giant"

تصوير- محمود بكار

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور العرض الخاص لفيلم "Giant" بطولة أمير المصري.

وحضر العرض عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم قاسم، ياسمين رحمي، محمد الشرنوبي، جهاد حسام الدين، صدقي صخر، مريم الخشت.

كما أقيم عرض خاص للفيلم بالمملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي، بحضور صناعه وأبطاله.

وتدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني الشهير نسيم حميد، ويكشف الفيلم عن المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم