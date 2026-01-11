أمير المصري يصل العرض الخاص لفيلم "Giant".. صور

تصوير / محمود بكار:

وصل منذ قليل الفنان أمير المصري، العرض الخاص لفيلم "Giant"، والمقام حاليًا في إحدى السينمات الشهيرة.

وحضر العرض أمير المصري والتقط صورًا تذكارية على الريد كاربت مع عدد من نجوم الفن أبرزهم، كريم قاسم، ياسمينا العبد، صدقي صخر، مريم الخشت، وعدد آخر من النجوم.

كما حضر العرض الخاص أيضًا، ياسمين رحمي، محمد الشرنوبي، جهاد حسام الدين، صدقي صخر، مريم الخشت.

يذكر أن فيلم "Giant" أقيم له عرض خاص في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي، بحضور صناعه وأبطاله.

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني الشهير نسيم حميد، ويكشف الفيلم عن المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم