إعلان

أمير المصري يصل العرض الخاص لفيلم "Giant".. صور

كتب - معتز عباس:

10:27 م 11/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    امير المصري على الريد كاربت (2)
  • عرض 7 صورة
    امير المصري واحمد داش
  • عرض 7 صورة
    امير المصري وكريم قاسم وصدقي صخر
  • عرض 7 صورة
    امير المصري وياسمينا العبد
  • عرض 7 صورة
    امير المصري
  • عرض 7 صورة
    خالد الباجوري وزوجته هايدي خالد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير / محمود بكار:

وصل منذ قليل الفنان أمير المصري، العرض الخاص لفيلم "Giant"، والمقام حاليًا في إحدى السينمات الشهيرة.

وحضر العرض أمير المصري والتقط صورًا تذكارية على الريد كاربت مع عدد من نجوم الفن أبرزهم، كريم قاسم، ياسمينا العبد، صدقي صخر، مريم الخشت، وعدد آخر من النجوم.

كما حضر العرض الخاص أيضًا، ياسمين رحمي، محمد الشرنوبي، جهاد حسام الدين، صدقي صخر، مريم الخشت.

يذكر أن فيلم "Giant" أقيم له عرض خاص في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي، بحضور صناعه وأبطاله.

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني الشهير نسيم حميد، ويكشف الفيلم عن المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم

أمير المصري Giant

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على
رياضة عربية وعالمية

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على
"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
أخبار المحافظات

"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
أخبار مصر

عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران