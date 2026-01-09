أمير المصري يروج لفيلم "Giant" ويكشف عن صور جديدة من كواليس التصوير

14 صورة للنجوم في العرض الخاص من فيلم "جوازة ولا جنازة"

يواصل النجم أمير المصري، الترويج لأحدث أفلامه هذا العام بعنوان "Giant" الذي بدأ عرضه اليوم الجمعة بدور العرض السينمائي حول العالم، ومن المقرر عرضه في مصر والدول العربية يوم 14 يناير الجاري.

نشر أمير المصري صور جديدة من كواليس التصوير عبر خاصية الاستوري عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها وهي يؤدي عدد من التمارين الشاقة وكتب: "كيف بدأ الأمر".

وأقيم العرض الخاص لفيلم السيرة الذاتية "Giant" بالمملكة المتحدة، بحضور فريق العمل ونجوم الفيلم.

وكان من أبرز الحضور النجم أمير المصري، النجم العالمي بيرس بروسنان، الملاكم اليمني العالمي نسيم حميد والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

نشر نسيم حميد الذي يجسد شخصيته الفنان أمير المصري بأحداث الفيلم، صور من كواليس العرض الخاص عبر حسابه على انستجرام وكتب: "يا لها من ليلة مذهلة محاط بعائلتي الجميلة بعرض الفيلم في المملكة المتحدة، أظن أنكم ستستمتعون بهذا الفيلم، ومشاهدة قصة حياتي كملاكم تحت إرشاد بريندان إنجل، كنت متحمسا لرؤية فريق العمل، الذين قاموا بتحويل لحظة خاصة في حياتي إلى قصة لكم جميعا لتشاهدوها".

مضيفا: "نهاية الفيلم مؤثرة للغاية ولا ينبغي تفوتها، شاهدوا البرنس على شاشة السينما اليوم".

كواليس فيلم Giant"

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني نسيم حميد ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه.

أعمال ينتظر عرضها أمير المصري قريبا

يشارك أمير المصري بعدد من الأعمال العالمية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية والكوميديا "Alone Together".

