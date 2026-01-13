"بعد عام ونص".. أحمد سليمان يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة حقيقة استقالته

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يتقدم باستقالته ولن يفعل، مشددًا على أن كل ما يُتداول حول هذا الأمر مجرد شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اللعيب على قناة MBC مصر، أنه لم يكن يرغب في الحديث مجددًا عن الأزمة، لكنه حرص على توضيح الحقيقة، مؤكدًا أن وجوده في مجلس الإدارة هدفه خدمة نادي الزمالك والدفاع عنه، وليس الانسحاب في أوقات الأزمات.

وأضاف أن هناك أخطاء حدثت وما زالت تحدث، لكن الحل من وجهة نظره هو المقاومة والعمل على الإصلاح حتى تتحسن الأوضاع داخل النادي وعلى مستوى مجلس الإدارة.

وأشار إلى أنه سبق وقدم استقالته في فترة سابقة بعد عام ونصف، رغم تحقيق بطولتي الدوري والكأس، لكنه أدرك لاحقًا أن القرار لم يكن صحيحًا، وأنه كان يجب الاستمرار حتى تعود الأمور للأفضل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن لا نية للاستقالة حاليًا أو مستقبلًا، وأن الجميع داخل المجلس يقفون خلف الزمالك حتى تستقر الأوضاع ويعود النادي إلى مكانته الطبيعية.