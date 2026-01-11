بالصور.. محمد الشرنوبي يحضر العرض الخاص لفيلم Giant

نسيم حميد وأمير المصري وبيرس بروسنان في العرض الخاص لفيلم "Giant"

أمير المصري يروج لفيلم "Giant" ويكشف عن صور جديدة من كواليس التصوير

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود بكار

حرص الفنان محمد الشرنوبي، على حضور العرض الخاص لفيلم Giant، والذي يقام بسينما نايل سيتي.

كما حضر العرض الخاص عدد من نجوم الفن، من بينهم: نبيل عيسى، صدقي صخر، مريم الخشت، ياسمين رحمي، ياسمينا العبد.

وتدور أحداث الفيلم، حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني نسيم حميد، الذي يقوم الفنان أمير المصري بتجسيد شخصيته.

كما يشارك في بطولة الفيلم: بيرس بروسنان، أوستن هاينز، آسان إن جي، ومن تأليف وإخراج روان آثال.