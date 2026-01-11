إعلان

بالصور.. محمد الشرنوبي يحضر العرض الخاص لفيلم Giant

منال الجيوشي

10:02 م 11/01/2026
منال الجيوشي

محمود بكار

حرص الفنان محمد الشرنوبي، على حضور العرض الخاص لفيلم Giant، والذي يقام بسينما نايل سيتي.

كما حضر العرض الخاص عدد من نجوم الفن، من بينهم: نبيل عيسى، صدقي صخر، مريم الخشت، ياسمين رحمي، ياسمينا العبد.

وتدور أحداث الفيلم، حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني نسيم حميد، الذي يقوم الفنان أمير المصري بتجسيد شخصيته.

كما يشارك في بطولة الفيلم: بيرس بروسنان، أوستن هاينز، آسان إن جي، ومن تأليف وإخراج روان آثال.

محمد الشرنوبي فيلم Giant العرض الخاص لفيلم Giant سينما نايل سيتي نجوم الفن مريم الخشت أمير المصري الملاكم اليمني البريطاني نسيم حميد

