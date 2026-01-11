"صوت هند رجب" يدخل القائمة الطويلة لجوائز البافتا

دخل الفيلم التونسي صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية رسميًا للقائمة الطويلة لجوائز البافتا السينمائية لعام 2026، في فئتين رئيسيتين: أفضل مخرج وأفضل فيلم أجنبي، ومن المقرر الإعلان عن الترشيحات النهائية نهاية يناير الجاري، قبل إقامة حفل توزيع الجوائز في شهر فبراير.

فيلم صوت هند رجب، وصل مؤخرًا للقائمة القصيرة لجائزة أفضل فيلم أجنبي بجوائز الأوسكار، وجائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي.

الفيلم تم عرضه على نطاق واسع في دور السينما في جميع أنحاء العالم العربي ضمن مبادرة "سينماد" التي أطلقتها شركة MAD Solutions ؛ بهدف عرض الأفلام العربية المتميزة التي لاقت استحسانًا في المهرجانات السينمائية.

"صوت هند رجب" شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحظي باستقبال حافل. عُرض في أكثر من 15 مهرجان دولي، منها افتتاح مهرجان الدوحة السينمائي وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز بعدة جوائز.

تدور أحداث الفيلم في 29 يناير 2024، عندما تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها.

شارك في بطولة الفيلم سجى الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري وعامر حليحل، وتصوير خوان سارمينتو جي، ومونتاج قتيبة برهمجي، ماكسيم ماتيس، وكوثر بن هنية، وموسيقى تصويرية أمين بوحافة، ومصمم الإنتاج باسم مرزوق.