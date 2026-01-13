إعلان

الورداني يهني بدوي والجزار والوحش برئاسة ووكالة مجلس النواب

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:24 ص 13/01/2026

الدكتور عمرو الورداني

قدم الدكتور عمرو الورداني، عضو مجلس النواب، التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب.

وقال الورداني في تصريحات له، اليوم:"أتقدم بخالص التهنئة إلى المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، راجيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية الوطنية الجليلة، بما يليق بتاريخ المجلس ودوره المحوري في دعم استقرار الدولة وبناء مستقبلها".

وتابع الورداني:"كما أتقدم بخالص التهنئة إلى الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، بثقة المجلس واختيارهما وكيلين لمجلس النواب، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهامهما، بما يحقق صالح الوطن والمواطن".

ودعا الدكتور عمرو الورداني، المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وأن يوفق أبناءها المخلصين لما فيه الخير والاستقرار.

عمرو الورداني مجلس النواب هشام بدوي

