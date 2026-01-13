إعلان

مفارقة ساخرة.. مدفيدف ينصح ترامب بسرعة الاستيلاء على جرينلاند: هناخدها

كتب : مصراوي

04:31 ص 13/01/2026 تعديل في 10:10 ص

جرينلاند

وكالات

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يُسرع بالاستيلاء على جرينلاند قبل أن تقرر تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا وتصبح جزءا منها.

وكتب ميدفيديف على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) ونقلت عنه وكالة تاس الروسية: "على ترامب أن يسرع. فبحسب معلومات غير مؤكدة، قد يُجرى استفتاء مفاجئ خلال أيام، يصوّت فيه جميع سكان غرينلاند البالغ عددهم 55 ألف نسمة لصالح الانضمام إلى روسيا. وعندها سيكون الأمر منتهيًا! لا نجوم جديدة على الراية، وستحصل روسيا على كيان اتحادي جديد — الكيان رقم 90".

وأضاف أنه في حال "السيطرة" على جرينلاند، سيحصل ترامب على منصب جديد، هو "القائم بأعمال رئيس جرينلاند"، وذلك في إشارة إلى الطريقة التي وصف بها ترامب نفسه مؤخرًا على منصة "تروث سوشيال» بأنه القائم بأعمال رئيس فنزويلا.

