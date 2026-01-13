شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 14 يناير 2026 وحتى الأحد 18 يناير 2026.

وأوضحت "الهيئة"، خلال بيانها، أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد البرودة ليلًا، مع تكون الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء والصحراء الغربية.

وأشارت الأرصاد، إلى ظهور شبورة مائية تبدأ من الساعة 10:30 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وأضافت أن هناك نشاطًا للرياح اعتبارًا من الأربعاء 14 يناير وحتى الأحد 18 يناير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

- الأربعاء 14 يناير: العظمى 20 درجة - الصغرى 11 درجة.

- الخميس 15 يناير: العظمى 19 درجة - الصغرى 10 درجات.

- الجمعة 16 يناير: العظمى 19 درجة - الصغرى 11 درجة.

- السبت 17 يناير: العظمى 18 درجة - الصغرى 10 درجات.

- الأحد 18 يناير: العظمى 18 درجة - الصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية:

- الأربعاء 14 يناير: العظمى 20 درجة - الصغرى 12 درجة.

- الخميس 15 يناير: العظمى 20 درجة - الصغرى 12 درجة.

- الجمعة 16 يناير: العظمى 19 درجة - الصغرى 11 درجة.

- السبت 17 يناير: العظمى 18 درجة - الصغرى 10 درجات.

- الأحد 18 يناير: العظمى 18 درجة - الصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد:

- الأربعاء 14 يناير: العظمى 19 درجة - الصغرى 11 درجة.

- الخميس 15 يناير: العظمى 19 درجة - الصغرى 11 درجة.

- الجمعة 16 يناير: العظمى 20 درجة - الصغرى 8 درجات.

- السبت 17 يناير: العظمى 19 درجة - الصغرى 7 درجات.

- الأحد 18 يناير: العظمى 19 درجة - الصغرى 6 درجات.

جنوب الصعيد:

- الأربعاء 14 يناير: العظمى 20 درجة - الصغرى 8 درجات.

- الخميس 15 يناير: العظمى 20 درجة - الصغرى 8 درجات.

- الجمعة 16 يناير: العظمى 23 درجة - الصغرى 11 درجة.

- السبت 17 يناير: العظمى 24 درجة - الصغرى 12 درجة.

- الأحد 18 يناير: العظمى 23 درجة- الصغرى 11 درجة.

