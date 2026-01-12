إعلان

غدا.. نجوم "ده صوت إيه ده" يحتفلون بالفيلم في عرض خاص

كتب : منى الموجي

07:07 م 12/01/2026

فيلم ده صوت إيه ده

تستقبل إحدى دور العرض السينمائي في منطقة السادس من أكتوبر، مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "ده صوت إيه ده"، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن وصنّاع السينما.

يشهد العرض حضور صنّاع العمل، في مقدمتهم: أشرف عبدالباقي، ومحمود ماجد، ومخرج الفيلم محمد ربيع، والموسيقار محمد نوارة، والملحن إيهاب عبدالواحد، والمنتجين محمد أبو النصر وعادل أبو النصر، ومهندس الديكور يوسف المكاوي، ومدير التصوير مصطفى مدحت.

ومن المقرر أن يشهد العرض حضور: المخرج رامي إمام والفنان هشام ماجد والمنتج محمد حفظي والفنان شيكو.

فيلم "ده صوت إيه ده" حلم فني لصناعه تم العمل عليه سنوات طويلة.

فيلم "ده صوت إيه ده" رابع أعمال المخرج محمد ربيع السينمائية، وأول تجربة ميوزيكال في مسيرته، بعد أفلام "مكتوب، حاسب تحلم، الفرامل والنسوان".

ده صوت إيه ده أشرف عبدالباقي محمود ماجد

