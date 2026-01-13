إعلان

المستشار الألماني: النظام الإيراني يواجه أيامه وأسابيعه الأخيرة

كتب : مصراوي

11:24 ص 13/01/2026

فريدريش ميرتس

وكالات

أدلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتصريح للصحافة خلال رحلة إلى بنغالورو بالهند يوم الثلاثاء، عن الاحتجاجات الحالية في إيران بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال المستشار الألماني، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن النظام الإيراني قد يواجه "أيامه وأسابيعه الأخيرة".

وأضاف "أفترض أننا نشهد الآن الأيام والأسابيع الأخيرة لهذا النظام"، موضحًا أنه "عندما لا يستطيع نظام ما البقاء في السلطة إلا من خلال العنف، فإنه يكون قد وصل فعلياً إلى نهايته".

