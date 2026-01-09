إعلان

نسيم حميد وأمير المصري وبيرس بروسنان في العرض الخاص لفيلم "Giant"

كتب : مروان الطيب

12:18 م 09/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    نجوم وفريق عمل فيلم عملاق
  • عرض 12 صورة
    بوسترات دعائية لفيلم عملاق
  • عرض 12 صورة
    النجم العالمي بيرس بروسنان مع نسيم حميد
  • عرض 12 صورة
    بوسترات دعائية لفيلم عملاق بطولة أمير المصري
  • عرض 12 صورة
    بوستر فيلم عملاق
  • عرض 12 صورة
    العرض الخاص لفيلم عملاق في المملكة المتحدة
  • عرض 12 صورة
    أمير المصري ونسيم حميد من الكواليس
  • عرض 12 صورة
    أمير المصري من كواليس الفيلم
  • عرض 12 صورة
    أمير المصري وبيرس بروسنان من كواليس فيلم عملاق
  • عرض 12 صورة
    العرض الخاص لفيلم عملاق
  • عرض 12 صورة
    الملاكم اليمني نسيم حميد

أقيم العرض الخاص لفيلم السيرة الذاتية "Giant" بالمملكة المتحدة، استعدادا لعرضه بالسينمات اليوم الجمعة بحضور فريق العمل ونجوم الفيلم.

وكان من أبرز الحضور النجم أمير المصري، النجم العالمي بيرس بروسنان، الملاكم اليمني العالمي نسيم حميد والتقطوا العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

نشر نسيم حميد الذي يجسد شخصيته الفنان أمير المصري بأحداث الفيلم، صورا من كواليس العرض الخاص عبر حسابه على انستجرام، وكتب: "يا لها من ليلة مذهلة محاط بعائلتي الجميلة بعرض الفيلم في المملكة المتحدة، أظن أنكم ستستمتعون بهذا الفيلم، ومشاهدة قصة حياتي كملاكم تحت إرشاد بريندان إنجل، كنت متحمسا لرؤية فريق العمل، الذين قاموا بتحويل لحظة خاصة في حياتي إلى قصة لكم جميعا لتشاهدوها".

مضيفا: "نهاية الفيلم مؤثرة للغاية ولا ينبغي تفويتها، شاهدوا البرنس على شاشة السينما اليوم".

كواليس فيلم Giant

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني نسيم حميد ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الآيرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه.

أعمال ينتظر عرضها أمير المصري قريبا

يشارك أمير المصري بعدد من الأعمال العالمية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية والكوميديا "Alone Together".

