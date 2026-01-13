إعلان

موعد تسليم أراضي الإسكان المتميز بأسيوط الجديدة للفائزين

كتب - مصراوي:

11:23 ص 13/01/2026

المهندس شريف الشربيني

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم الفائزين بقطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة، اعتبارًا من الأحد المقبل 18/1/2026، وحتى يوم الإثنين 2/2/2026، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للجدول الزمني.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص الوزارة على دفع العمل بالمشروعات المختلفة ومنها مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتوفير سبل الدعم للمستفيدين بالأراضي والوحدات ، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.

وفي هذا الإطار، أوضح مسئولو جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة 1304 أفدنة بالتوسعات الشمالية الغربية الحي الخامس منطقة (الإسكان المتميز) بالمدينة التي تم حجزها بنظام( الحجز الالكتروني )، حيث سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 15، يوم الأحد 18/1/2026، والقطع من 16 : 30، يوم الإثنين 19/1/2026، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 20/1/2026، والقطع من 46 : 60، يوم الأربعاء 21/1/2026، والقطع من 61 : 75، يوم الخميس 22/1/2026، والقطع من 76 : 90، يوم الإثنين 26/1/2026، والقطع من 91 : 101، يوم الثلاثاء 27/1/2026.

وأضاف مسئولو جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم تخصيص الأيام من الأربعاء ٢٠٢٦/١/٢٨ إلى الاثنين 2026/٢/٢ للذين تخلفون الاستلام، وأن المستندات المطلوبة هي: بطاقة الرقم القومي - إيصال سداد نسبة 25% - خطاب حدیث موجه باسم المخصص له قطعة الأرض من بنك التعمير والإسكان إلى جهاز المدينة لاستلام الأرض، ويصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.

