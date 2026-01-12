تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 10 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: كولونيا، جوازة ولا جنازة، إن غاب القط، الملحد، طلقني، خريطة رأس السنة، الست، السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، وحققت أمس الأحد 11 يناير 2026، إيرادات بلغت 2 مليون و856 ألفا و671 جنيها، موزعة على النحو التالي..

إن غاب القط

احتل فيلم إن غاب القط المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، وحقق مليونا و242 ألفا و619 جنيها.

"إن غاب القط" تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، انتصار، محمد شاهين، سامي مغاوري، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، رحاب الجمل، حمزة دياب.

طلقني

وجاء في المركز الثاني فيلم طلقني، محققا 525 ألفا و773 جنيها.

"طلقني" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة دينا الشربيني، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، باسم سمرة.

جوازة ولا جنازة

وفاز بالمركز الثالث فيلم "جوازة ولا جنازة" بعد تحقيقه 370 ألفا و905 جنيهات.

"جوازة ولا جنازة" تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، إخراج أميرة دياب، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، عادل كرم، دنيا ماهر.

الملحد

ذهب المركز الرابع لفيلم الملحد، بعد تحقيقه 172 ألفا و112 جنيها.

الملحد تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الخامس فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق 142 ألفا و69 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

كولونيا

وكان المركز السادس من نصيب فيلم كولونيا، وحقق 121 ألفا و765 جنيها.

كولونيا تأليف محمد صيام وأحمد عامر، وإخراج محمد صيام، بطولة أحمد مالك، كامل الباشا، مايان السيد.

الست

وحصل فيلم الست على المركز السابع وبلغ إيراده 100 ألف و30 جنيها.

"الست" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، محمد فراج، تامر نبيل، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

السلم والثعبان 2

وكان المركز الثامن من نصيب فيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، بعد تحقيقه 98 ألفا و60 جنيها.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز التاسع، محققا 64 ألفا و869 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

خريطة رأس السنة

وحصل على المركز العاشر فيلم خريطة رأس السنة، بعد تحقيقه 18 ألفا و469 جنيها.

"خريطة رأس السنة" تأليف يوسف وجدي، إخراج عمرو الجندي، بطولة ريهام عبدالغفور، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، آسر أحمد، مصطفى أبو سريع.