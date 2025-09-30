طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد 19 سنة زواج

تصدرت النجمة نيكول كيدمان، قوائم موقع البحث "جوجل"، عقب الكشف عن انفصالها عن المغني كيث أوربان.

وأكدت مجلة بيبول انفصال نيكول كيدمان، النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، والبالغة من العمر 58 عامًا، عن مغني موسيقى الريف كيث أوربان، البالغ من العمر 57 عامًا.

كان موقع TMZ، أول من نشر خبر الانفصال، مؤكدا أن الزوجين يعيشان منفصلين منذ بداية الصيف.

وتزوجت نيكول كيدمان وكيث أوربان، في يونيو 2006، ولهما ابنتان هما صنداي روز، البالغة من العمر 17 عامًا، وفيث مارغريت، البالغة من العمر 14 عامًا.

ويعد كيث أوربان، تجربة الزواج الثانية للنجمة نيكول كيدمان، إذ كانت تجربتها الأولى مع النجم توم كروز.

وانتهت نيكول كيدمان، مؤخرًا من تصوير فيلم Practical Magic 2 ،في يو حين يستعد كيث أوربان، لتقديم حفل يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر في بنسلفانيا.