إعلان

طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد 19 سنة زواج

كتب : مصطفى حمزة

01:04 م 30/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نيكول مع كيث_2
  • عرض 4 صورة
    نيكول وكيث قبل الطلاق_4
  • عرض 4 صورة
    نيكول وطليقها_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدرت النجمة نيكول كيدمان، قوائم موقع البحث "جوجل"، عقب الكشف عن انفصالها عن المغني كيث أوربان.

وأكدت مجلة بيبول انفصال نيكول كيدمان، النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، والبالغة من العمر 58 عامًا، عن مغني موسيقى الريف كيث أوربان، البالغ من العمر 57 عامًا.

كان موقع TMZ، أول من نشر خبر الانفصال، مؤكدا أن الزوجين يعيشان منفصلين منذ بداية الصيف.

وتزوجت نيكول كيدمان وكيث أوربان، في يونيو 2006، ولهما ابنتان هما صنداي روز، البالغة من العمر 17 عامًا، وفيث مارغريت، البالغة من العمر 14 عامًا.

ويعد كيث أوربان، تجربة الزواج الثانية للنجمة نيكول كيدمان، إذ كانت تجربتها الأولى مع النجم توم كروز.

وانتهت نيكول كيدمان، مؤخرًا من تصوير فيلم Practical Magic 2 ،في يو حين يستعد كيث أوربان، لتقديم حفل يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر في بنسلفانيا.

طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان نيكول كيدمان كيث أوربان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم