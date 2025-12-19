استقبلت دور العرض السينمائي في مصر، الجزء الثالث من سلسلة الفانتازيا والخيال العلمي "Avatar" بعنوان "Fire and Ash" أمس الأربعاء، قبل عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة.

ويتوقع خبراء البوكس أوفيس تحقيق الفيلم إيرادات عالمية تتخطى حاجز الـ 300 مليون دولار بأول أسبوع عرض، استكمالا لنجاح جزئيه السابقين وتحقيقهما إيرادات عالمية تخطت المليار دولار.

وإليكم 10 معلومات عن فيلم " Avatar: Fire and Ash":

1- الفيلم تقدر ميزانيته الإنتاجية بأكثر من 400 مليون دولار.

2- توقعات خبراء البوكس أوفيس بتحقيق الفيلم 300 مليون دولار في افتتاحيته عالميا.

3- هدد مخرج الفيلم جيمس كاميرون بعدم استكمال إخراج باقي أجزاء السلسلة إذا لم يحقق هذا الجزء نجاحا كبيرا في شباك التذاكر.

4- سيتم عرض عدد من الإعلانات القصيرة من الفيلم المرتقب "Avengers: Doomsday" قبل عرض الفيلم في السينمات.

5- الفيلم تدور أحداثه بعد 3 أسابيع من أحداث جزئه الثاني "The Way of Water" عام 2022.

6- الفيلم يتم عرضه بتقنيتي 3D وأيماكس.

7- الفيلم يمثل عودة نجمي السلسلة سام ورثينجتون وزوي سالدانا.

8- الفيلم كتابة وإخراج جيمس كاميرون.

9- ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي وغير مسموح بدخوله لمن هم أقل من 13 عاما.

10- الفيلم حاز على تقييم "7.5/10" وفقا لموقع IMDB.