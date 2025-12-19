بعد عرضه في مصر.. 10 معلومات عن الجزء الثالث من "Avatar"

أعلن النجم العالمي، فين ديزل عن مشاركة لاعب نادي النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بالجزء الجديد من سلسلة أفلام "Fast & Furious" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

نشر فين ديزل صورة تجمعه باللاعب كريستيانو رونالدو عبر حسابه على انستجرام وكتب: "سألتوني حول إمكانية مشاركته في السلسلة، أريد أن أخبركم أننا قمنا بكتابة دور خصيصا له".

وتداول رواد "السوشيال ميديا" الصورة الأولى من كواليس التصوير، وظهر خلالها كريستيانو رونالدو وهو يقوم بتنفيذ أحد مشاهد الأكشن.

حققت سلسلة ""Fast & Furious" نجاحا جماهيريا كبيرا منذ عرض الجزء الأول عام 2009، وشارك ببطولتها نخبة من ألمع النجوم، وأصبحت من أعلى سلاسل الأفلام نجاحا في تاريخ السينما.

اخر ظهور لـ فين ديزل

كان الظهور الأخير لفين ديزل بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إذ رافق صديقه النجم العالمي مايكل كين الذي تم تكريمه بجائزة اليسر الفخرية، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

أعمال ينتظر عرضها فين ديزل قريبا

يشارك فين ديزل بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الرابع من سلسلة الأكشن "xXx".

