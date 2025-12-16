"أكثر من ستايل".. جورجينا تتصدر غلاف مجلة "ELLE" النسخة الإسبانية

تصدرت الممثلة الأرجنتينية، جورجينا رودريجيز غلاف مجلة "ELLE" النسخة الإسبانية، ونشرت الصفحة الرسمية للمجلة على "انستجرام" صورا من جلسة التصوير.

وظهرت جورجينا بأكثر من "لوك" خلال جلسة تصوير خضعت لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة وملفته، نالت إعجاب الجمهور.

لقاء جورجينا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ألتقت جورجينا خطيبة لاعب نادي النصر السعودي، وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشرت صورا من المقابلة عبر حسابها على انستجرام، كما أعاد كريستيانو نشر نفس الصور وكتب: " شكراً سيدي الرئيس على دعوتكم الكريمة وعلى الترحيب الحار الذي قدمتموه لي ولزوجتي المستقبلية، جورجينا، كل منا لديه ما يقدمه، وأنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يسوده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

آخر مشاركات جورجينا الفنية

كانت آخر مشاركات جورجينا الفنية بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

