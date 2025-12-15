بالصور| أنتوني هوبكنز يتحدث عن مشواره في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت أسرة المخرج الكوميدي روب راينر، عثورها عليه وعلى زوجته المطربة ميشيل راينر، بعد مفارقتهم الحياة، في منزلهم في لوس أنجلوس أمس الأحد.

وأعلن متحدث باسم عائلة المخرج روب راينر وزوجته ميشيل راينر عن وفاتهما.

وجاء في البيان: "نشعر بحزن عميق لهذا الفقدان المفاجئ".

وكشف تقرير نشرته شبكة الـ "CNN"، عن تواجد محققو جرائم القتل من شرطة لوس أنجلوس في منزل راينر، للتحقيق في شبهات حول وجود جريمة قتل.

وأوضحت الشبكة، أنه تم استجواب أفراد المخرج الراحل.

وتولى المخرج الراحل روب راينر، إخراج مجموعة من أشهر الأفلام، ومنها "عندما التقى هاري وسالي- When Harry Met Sally"، و"الأميرة العروس- The Princess Bride"، و"رجال صالحون قليلون-A Few Good Men"، وغيرها.